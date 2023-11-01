Sivas'ta olay, 18 Ağustos'ta Kangal ilçesine bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkiinde meydana geldi. Tarlalarını biçtirip, traktörüne yüklediği buğdayı köyüne götüren Hüseyin Ercan (52), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu dayısı Ali Karabayır ile karşılaştı.

DHA'da yer alan habere göre Karabayır, yanındaki av tüfeği ile yeğeni Ercan'a ateş etti. Karabayır, daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın (75) yanına giderek onu da tüfekle vurdu. Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin Ercan, hayatını kaybetti.

AZMETTİRİCİ OLARAK O SUÇLANIYOR

Hüseyin Ercan (solda) ve babası Ali Rıza Ercan.

Muhtar Şimşek, cinayetlerin azmettirici olarak Hatice Ercan'ın suçlandığını belirterek, "Bu tür ithamları duyduk. Ama daha sonra kadın da kayboldu. Nasıl oldu, bilmiyoruz. Kendi annelerinin azmettirici olduğunu, bu olaylarda parmağı olduğunu söylüyorlardı. 12 gündür de Hatice Ercan kayıp. Evine gidip, bakmıştım. Evinde olmadığını anlayınca gidip, jandarmaya bildirdim. Benim köyüm, bu tür şeyler ile alakası olmayan bir köy. İnsanlar birbiriyle gayet iyi anlaşıyor. Sadece bu iki ailede sorun vardı. Bunların da konusu ne, bilmiyoruz. Aralarında adam öldürecek kadar bir sorun olduğunu düşünmüyorduk.

Köylülerden herkes tedirgin. Köyün üzerinde farklı bir hava var. Komşu, komşu ile bu olaylar yüzünden konuşmuyor. Jandarma zaten 1 haftadır konuşlanmış bekliyor. Hatice Ercan'ın okuma ve yazması yok. Tek başına bir yere gidecek bir kadın değil. Bir yere gidecek olsa da mutlaka bana haber verirdi. Yabancı birisi ile bir yere gitmez. İlçeye falan gidecek olsa kesinlikle tanıdık birileri ile giderdi" dedi.