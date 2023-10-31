Zoe Kravitz, ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 'Pussy Island' filminin oyuncu seçmeleri sırasında Channing Tatum ile tanıştıktan sonra meslektaşıyla aşk yaşamaya başlamıştı. 2021'den beri birlikte olan ünlü çiftten mutlu haber geldi.

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"BENİ GÜLDÜRÜYOR"

Zoe Kravitz, daha önce GQ'ya Channing Tatum ile birlikteliği hakkında konuşmuştu. Kravitz, "Beni güldürüyor ve ikimiz de sanatı, sanat hakkında konuşmayı ve yaptığımız şeyi neden yaptığımızı keşfetmeyi gerçekten seviyoruz" demişti.

Zoe Kravitz, daha sonra sözlerine "Bir filmi izlemeyi, onu parçalara ayırmayı, onun hakkında konuşmayı ve birbirimize meydan okumayı seviyoruz" diye devam etmişti.