Usta oyuncu hayatını kaybetti

Oyunculuk kariyerine 1960'larda "The Virginian" dahil televizyon dizilerinde görünerek başlayan Charles Grodin'den acı haber geldi. Grodin'in 86 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Acı haberi aktörün oğlu Nicholas Grodin duyurdu. The New York Times'a açıklama yapan Grodin, babasının ilik kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

"The Heartbreak Kid" ve "Beethoven"daki rolleriyle hafızalara kazınan Charles Grodin'in unutulmaz filmleri arasında "Midnight Run", "The Woman in Red" ve "Heaven Can Wait" yer alıyor.

Broadway'de de boy gösteren Grodin, "Same Time, Next Year" ile uzun yıllar sahnelerde kalmıştı. Birçok projede yer alan ünlü oyuncu, FX dizisi Louie gibi birçok yapımın senaryosunu da yazmıştı.