Usta oyuncu hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyadanCharles Grodin'den üzücü haber! Hayatını kaybetti - Magazin haberleri
ABONE OL

Charles Grodin hayatını kaybetti

Amerikalı aktör, yazar ve sunucu Charles Grodin, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Grodin, "Rosemary'nin Bebeği" ve "Midnight Run" gibi filmlerle unutulmazlar arasına girmişti...

Charles Grodin'den üzücü haber! Hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Usta oyuncu hayatını kaybetti
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Oyunculuk kariyerine 1960'larda "The Virginian" dahil televizyon dizilerinde görünerek başlayan Charles Grodin'den acı haber geldi. Grodin'in 86 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Acı haberi aktörün oğlu Nicholas Grodin duyurdu. The New York Times'a açıklama yapan Grodin, babasının ilik kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

"The Heartbreak Kid" ve "Beethoven"daki rolleriyle hafızalara kazınan Charles Grodin'in unutulmaz filmleri arasında "Midnight Run", "The Woman in Red" ve "Heaven Can Wait" yer alıyor.

Broadway'de de boy gösteren Grodin, "Same Time, Next Year" ile uzun yıllar sahnelerde kalmıştı. Birçok projede yer alan ünlü oyuncu, FX dizisi Louie gibi birçok yapımın senaryosunu da yazmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurt Cobain’in saç teli açık artırmada satıldı - Magazin haberleri
DÜNYADANSaçları açık artırmada satıldı
Henry Cavill: Sözleriniz yakınlarıma zarar veriyor! - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Sözleriniz yakınlarıma zarar veriyor!"
Kanika Batra: Sevgililerimi aldattığım için pişman değilim - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Sevgililerimi aldattığım için pişman değilim'
Robin Wright: Oscar ödülü bahane edildi - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Oscar ödülü bahane edildi"
Brooke Shields-Chris Henchy çiftinin romantik anları - Magazin haberleri
DÜNYADANSokak ortasında romantik öpücük
Lily James, Pamela Anderson oldu! - Magazin haberleri
DÜNYADANLily, Pamela oldu!
Sophie Turner: Midemi bulandırıyorsunuz! - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Midemi bulandırıyorsunuz!"
Lisa Kudrow: Oğlum bir dönem Jennifer Aniston'u annesi sandı - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Oğlum bir dönem onu annesi sandı'
Bella Hadid'den Filistin halkına destek - Magazin haberleri
DÜNYADANHadid'den Filistin'e destek
Emily Ratajkowski, NFT'sini 140 bin dolara sattı - Magazin haberleri
DÜNYADANNFT'sini 140 bin dolara sattı