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HaberlerDünyaCharlie Hebdo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren kapak hazırladı! Tepki büyük
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Ahlaksız Charlie Hebdo!

Fransa'da İslamofobik söylemlerin ardı arkası kesilmezken, tepkilerin odağındaki Charlie Hebdo dergisi bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef alarak hakaret dolu bir kapakla yayına hazırlandı

Charlie Hebdo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren kapak hazırladı! Tepki büyük
HABERTURK.COM

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili tepkileri dindirmemişken bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ahlaksız bir şekilde kapağına taşıdı.

Sözde mizah dergisi olan ancak İslamofobi ile özdeşleşen yayının Hz. Muhammed çizimleri Fransa'daki kamu binalarına yansıtılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da İslam ile ilgili tepki çeken sözleri de eklenince ülkedeki İslam karşıtlığı devlet destekli bir hal aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a yönelik "Zihinsel tedaviye ihtiyacı var" sözlerinin ardından Fransa, Büyükelçisini geri çağırdı. Ülkedeki İslam karşıtlığından geri adım atılmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutumunu bir adım ileri taşıyarak Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı.

Tüm bu yaşananların ardından Fransa'dan gerilimi düşürecek bir hamle beklenirken sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef alan bir kapakla yayına hazırlandı.

ALTUN: FAŞİZM KAYBEDECEK

Derginin yarın yayınlanacak sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlaksızca çizildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan dergi büyük tepki topladı. Paylaşımlarda, söz konusu kapak için alçaklık, aşağılık gibi ifadeler kullanıldı.

Ankara'dan sert tepki beklenirken, ilk açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, derginin adını anmadığı Twitter paylaşımında, "Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.

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