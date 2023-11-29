Charlie Munger kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Charlie Munger'ın ölüm nedeni...

Ekonomi dünyası Charlie Munger'dan gelen acı haberle sarsıldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğal nedenler dolayısıyla 99 yaşında yaşamını yitirdi. Dünya genelinde büyük bir yankı uyandıran Munger'ın biyografisine dair tüm bilgileri derledik. İşte, ayrıntılar...

CHARLIE MUNGER KİMDİR? 1924 yılında Omaha'da doğan Munger, gençliğinde Warren Buffett'ın dedesine ait bir bakkal olan Buffett & Son'da çalıştı. Dünya Savaşı sırasında matematik okumak için Michigan Üniversitesi'nde okudu ancak 1943'te 19. doğum gününden birkaç gün sonra ABD Ordusu Hava Kuvvetleri'nde görev yapmak için okulu bıraktı ve burada meteoroloji uzmanı olarak eğitildi.

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WARREN BUFFETT VE BERKSHİRE HATHAWAY



Munger ailesiyle birlikte Kaliforniya'ya taşındı ve burada Wright & Garrett (daha sonra Musick, Peeler & Garrett) hukuk firmasına katıldı. İlk yıllarda bir emlak avukatı olarak, Kaliforniya'nın ünlü hukuk firması Munger, Tolles & Olson'u kurdu. Daha sonra yatırımları yönetmeye odaklanmak için avukatlık mesleğini bıraktı ve gayrimenkul geliştirme konusunda Otis Booth ile ortaklık kurdu.

Munger daha çok Buffett ile olan ilişkisiyle tanınsa da, 1962'den 1975'e kadar kendi yatırım ortaklığını yönetti. Buffett'e göre Munger'in yatırım ortaklığı, 1962-75 döneminde Dow'un yıllık yüzde 5,0'lık değer kazanma oranına kıyasla yüzde 19,8'lik yıllık bileşik getiri elde etmişti.