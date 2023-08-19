Charlize Theron: Estetik değil, yaşlanıyorum

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"ESTETİK DEĞİL, YAŞLANIYORUM"

Allure Dergisi'ne konuşan Charlize Theron, estetik yaptırmadığını sadece yaşlandığını açıkladı. "Bu normal bir süreç" ifadelerini kullanan Theron, "Yüzüm değişiyor ve yüzümün değişmesini, yaşlanmasını seviyorum. İnsanlar yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığımı düşünüyor. Ben yalnızca yaşlanıyorum. Bu estetik ameliyat yaptırdığım anlamına gelmiyor" dedi.