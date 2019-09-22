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HaberlerFutbol

Chelsea: 1 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de haftanın en zorlu maçında Liverpool , Chelsea'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kızıllar, liderliğini sürdürdü

Liverpool

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Chelsea, Liverpool'u ağırladı.

Mücadeleye etkili başlayan Kızıllar, 14. dakikada Trent Alexander-Arnold'un müthiş frikiğiyle öne geçerken 30. dakikada Firmino farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İlk yarı böle biterken ikinci devrede Chelsea'nin baskısı vardı. Maviler'in Fransız yıldızı Kante, enfes bir golle farkı bire indirirken kalan süredeki çaba sonuç getirmedi. Mücadele Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

Liverpool böylece ligdeki 7. maçını da kazanarak 21 puanla liderliğini sürdürdü.

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