İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Chelsea, Liverpool'u ağırladı.
Mücadeleye etkili başlayan Kızıllar, 14. dakikada Trent Alexander-Arnold'un müthiş frikiğiyle öne geçerken 30. dakikada Firmino farkı ikiye çıkardı: 0-2.
İlk yarı böle biterken ikinci devrede Chelsea'nin baskısı vardı. Maviler'in Fransız yıldızı Kante, enfes bir golle farkı bire indirirken kalan süredeki çaba sonuç getirmedi. Mücadele Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.
Liverpool böylece ligdeki 7. maçını da kazanarak 21 puanla liderliğini sürdürdü.
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