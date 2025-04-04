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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 1 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 1 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Chelsea, evinde Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. Enzo Fernandez'in golüyle galibiyete ulaşan Chelsea, puanını 52'ye yükseltti. Tottenham ise haftayı 34 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 00:40 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:40
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        Chelsea, Tottenham'ı tek golle geçti!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Chelsea, evinde Tottenham'ı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Chelsea oldu.

        Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Enzo Fernandez attı.

        Bu sonucun ardından Chelsea, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 52'ye yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükselen Tottenham, 34 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Southampton'u ağırlayacak.

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