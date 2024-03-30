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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 2 - Burnley: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 2 - Burnley: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Chelsea, evinde Burnley ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 20:51 Güncelleme: 30.03.2024 - 20:51
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        Chelsea, Burnley'e takıldı!
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        İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea ile Burnley karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

        Chelsea'nin gollerini 44'te (p) ve 78. dakikalarda Cole Palmer attı. Burnley'in gollerini ise 47'de Josh Cullen ve 81'de Dara O'She kaydetti.

        Burnley'de forma giyen Lorenz Assignon, 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        İki takımın da sahadan birer puanla ayrılmasının ardından Chelsea puanını 40'a, Burnley ise 18'e yükseltti.

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