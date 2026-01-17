Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 2 - Fulham: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 2 - Fulham: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Chelsea, evinde Fulham'ı 2-0 mağlup etti. Joao Pedro ve Cole Palmer'ın (p) golleriyle ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Chelsea, puanını 34'e çıkardı. Fulham ise haftayı 33 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 20:03 Güncelleme: 17.01.2026 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chelsea, ligde 5 maç sonra kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Chelsea, İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Fulham'ı ağırladı. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Joao Pedro ve 76. dakikada penaltıdan Cole Palmer'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Chelsea, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı ve 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Konuk ekip Brentford'un ise 6 maçlık yenilmezlik serisi bu karşılaşmayla birlikte noktalandı.

        Alınan galibiyetin ardından Chelsea puanını 34'e yükseltirken, Brentford 33 puanda kaldı.

        Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Brentford ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Guardian yazdı: Türkiye ve Körfez ülkeleri Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirmede etkili oldu* İstanbul'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hayatını kaybetti. Olayda bıçağı kullanan 15 yaşındaki E.Ç.'nin, "yan baktın" tartışması sonrasında Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı iddia edildi. Bu olay, akıllara Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır'ın katledilmelerini getirdi* Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sosyal medyada yayılan "nakitle altın satışı yasaklandı" ve "bandrolsüz altına el konulacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti* PFDK, bahis oynayan teknik direktörler ve gözlemcilerin aralarında bulunduğu 153 ismin cezalarını açıkladı: 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası * Karaciğer nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar