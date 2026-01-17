Chelsea: 2 - Fulham: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Chelsea, evinde Fulham'ı 2-0 mağlup etti. Joao Pedro ve Cole Palmer'ın (p) golleriyle ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Chelsea, puanını 34'e çıkardı. Fulham ise haftayı 33 puanla tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Chelsea, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı ve 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Konuk ekip Brentford'un ise 6 maçlık yenilmezlik serisi bu karşılaşmayla birlikte noktalandı.
Alınan galibiyetin ardından Chelsea puanını 34'e yükseltirken, Brentford 33 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Brentford ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.