        Chelsea: 3 - West Ham United: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Chelsea, evinde West Ham United'ı 3-2 mağlup etti. 57'de Joao Pedro, 70'de Marc Cucurella ile 90+2. dakikada Enzo Fernandez'in golleriyle 2-0'dan geri dönerek ligdeki üst üste 3. galibiyetini alan Chelsea, puanını 40'a yükseltti. 90+11. dakikada Jeanclair Todibo'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan West Ham United ise haftayı 20 puanla tamamladı.

        Giriş: 31.01.2026 - 23:54 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:55
        İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Chelsea, West Ham United'ı konuk etti. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Chelsea oldu.

        Chelsea'ye 2-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Joao Pedro, 70. dakikada Marc Cucurella ve 90+2. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

        West Ham'ın gollerini ise 7. dakikada Jarrod Bowen ile 36. dakikada Crysencio Summerville attı.

        West Ham forması giyen Jeanclair Todibo, 90+11. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 40'a yükseltti. West Ham, 20 puanda kaldı.

