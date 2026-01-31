Chelsea: 3 - West Ham United: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Chelsea, evinde West Ham United'ı 3-2 mağlup etti. 57'de Joao Pedro, 70'de Marc Cucurella ile 90+2. dakikada Enzo Fernandez'in golleriyle 2-0'dan geri dönerek ligdeki üst üste 3. galibiyetini alan Chelsea, puanını 40'a yükseltti. 90+11. dakikada Jeanclair Todibo'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan West Ham United ise haftayı 20 puanla tamamladı.
