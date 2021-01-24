Federasyon Kupası 4. tur maçında Premier Lig ekibi Chelsea, Championship takımlarından Luton Town'ı Stamford Bridge Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 11. ve 17. dakikalarda Tammy Abraham'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Luton Town, 30. dakikada Jordan Clark'ın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede oyunu kontrolü altında tutan Chelsea'de bir kez daha sahneye çıkan Abraham, 74. dakikada attığı golle "hat-trick" yaparken, takımının sahadan 3-1 galip ayrılmasında başrolü oynadı.

Chelsea, 5. turda bir diğer Championship ekibi Barnsley ile karşılaşacak.