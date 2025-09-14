Chelsea, Brentford deplasmanında takıldı!
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea, Brentford ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea, Brentford deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2 tamamlandı.
Brentford, 35. dakikada Kevin Schade'nin attığı golle Chelsea karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Chelsea, 61. dakikada Cole Palmer'in attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Chelsea, 85. dakikada Moises Caicedo'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
Brentford, 90+3. dakikada Fabio Carvalho'nun attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve maçtan 1 puanı aldı.
Bu sonucun ardından Chelsea 8, Brentford 4 puana yükseldi.
Chelsea, ligin bir sonraki Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Brentford, Fulham deplasmanına gidecek.