AA

Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Everton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 52. dakikada Joao Felix ve 76. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Mücadele, Everton adına Abdoulaye Doucoure'nin 69 ve Ellis Simms'in 89. dakikada attığı gollerle 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla 10. sıradaki Chelsea 38, 15. basamaktaki Everton ise 26 puana ulaştı.

Günün diğer maçlarında Southampton ile Tottenham 3-3 ve Brentford ile Leicester City 1-1 berabere kaldı. Aston Villa'nın Bournemouth'u 3-0 yendiği haftada, Leeds United ise Wolverhampton'ı 4-2'lik skorla geçti.