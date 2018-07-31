Eurosport Türkiye'nin haberine göre, Dünya Kupası şampiyonu Fransa'da orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken N'Golo Kante, bir süredir kulübü Chelsea ile sözleşmesini yenilemek için görüşmeler yürütüyor.

Londra ekibinin başarılı futbolcusuna sunduğu yeni teklife ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'nin The Times gazetesi, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kante'ye Chelsea yönetiminin haftalık 290 bin sterlinlik yeni kontrat önerdiğini öne sürdü.

Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda 27 yaşındaki futbolcu, açık ara farkla takımının en fazla kazanan ismi olacak. Chelsea'de şu an en fazla ücreti, haftalık 220 bin sterlin ile Eden Hazard kazanıyor.

2016 yılında Leicester City'den Chelsea'ye 30 milyon sterline transfer olan N'Golo Kante, Londra ekibiyle geçtiğimiz sezon 34 Premier League maçında forma giymişti.

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