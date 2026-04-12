        Chelsea - Manchester City: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Chelsea - Manchester City: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, konuk olduğu Chelsea'yi O'Reilly, Guehi ve Doku'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. 1 maç eksiği bulunan Guardiola'nın ekibi, lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 20:56 Güncelleme:
        City, Chelsea'yi üç golle devirdi!

        İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

        Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 51. dakikada Manchester City, Nico O'Reilly'nin golüyle 1-0 öne geçti.

        Maçın 57. dakikasında Marc Guehi'nin golüyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, 68. dakikada Jeremy Doku ile skoru 3-0 yaptı.

        Bu sonuçla ikinci sıradaki Manchester City puanını 64'e yükseltirken Chelsea, 48 puanla 6. sırada kaldı.

