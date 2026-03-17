Chelsea - PSG maçı canlı izle: Chelsea - PSG maçı hangi kanalda?
Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinde PSG ile karşı karşıya geliyor. Parc des Princes'de oynan ilk maçı 5-2 kazanan Paris Saint-Germain çeyrek final kapısını araladı. Ev sahibi Chelsea ise güçlü rakibi karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atmanın hesaplarını yapıyor. Stamford Bridge'de oynanacak mücadele için bekleyiş sürerken, Chelsea- PSG maçı karşılaşmasının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Chelsea - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi Chelsea - PSG maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Giriş: 17.03.2026 - 19:30 Güncelleme:
Chelsea - PSG maçı için nefesler tutuldu. Konuk takım PSG skor avantajını koruyup bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Chelsea ise ev sahibi olma avantajını kullanıp çeyrek finale adını yazdırmak için mücadele edecek. Devler Ligi'nin son şampiyonu PSG ise aynı başarıyı tekrarlamak için sahaya çıkacak. Peki, Chelsea - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea- PSG rövanş maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
CHELSEA- PSG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea- PSG maçı 17 Mart Salı bu akşam 23.00'te oynanacak.
3
CHELSEA- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Stamford Bridge'de oynanacak zorlu müsabaka dijital platform tabii spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.