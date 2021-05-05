Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Chelsea, Real Madrid'i konuk ediyor.
STAT: Stamford Bridge
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports Haber
HAKEM: Daniele Orsato
CHELSEA: Mendy, Rüdiger, Christensen, Silva, Chilwell, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Mount, Havertz, Werner
TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel
REAL MADRİD: Courtois, Militao, Ramos, Nacho, Mendy, Hazard, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Junior
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?
İspanya'da oynanan ilk maçta Chelsea 14'te Pulisic'le öne geçmiş, Real Madrid ise Benzema'nın 29. dakikada eşitlemişti.
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