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Chelsea - Valencia | CANLI YAYIN

Chelsea - Valencia maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Frank Lampard'ın çalıştırdığı Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta grup maçında Valencia'yı konuk ediyor

Chelsea Valencia

Chelsea, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında, Albert Celades'in çalıştırdığı Valencia'yı ağırlıyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.

CHELSEA: 0 - VALENCIA: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

CHELSEA: Arrizabalaga, Zouma, Christensen, Tomori, Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso, Willian, Mount, Abraham
YEDEKLER: Caballero, Guehi, Barkley, Pedro, Pulisic, Giroud, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Frank Lampard

VALENCIA: Cillesen, Wass, Garay, Paulista, Gaya, Coquelin, Kondogbia, Parejo, Cheryshev, Rodrigo, Gameiro
YEDEKLER: Domenech, Costa, Diakhaby, Kangin, Guedes, Torres, Maxi Gomez
TEKNİKDİREKTÖR: Alberto Celades

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, bugğn ve yarınki maçlarla başlıyor.

Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkıyor.

SıralamaTakımÜlkeDeğer (Milyon Avro)
1Manchester Cityİngiltere1,280
2Real Madridİspanya1,190
3Barcelonaİspanya1,180
4Liverpoolİngiltere1,07
5Paris Saint-GermainFransa1,06
6Tottenhamİngiltere984
7Atletico Madridİspanya872,5
8Bayern MünihAlmanya867,40
9Juventusİtalya864
10Chelseaİngiltere807
11Borussia DortmundAlmanya634,1
12Napoliİtalya625,8
13Interİtalya535,9
14LeipzigAlmanya521,1
15Valenciaİspanya495,5
16Bayer LeverkusenAlmanya413,1
17AjaxHollanda352
18Olympique LyonFransa340,35
19BenficaPortekiz310,7
20Atalantaİtalya252,1
21ZenitRusya207,6
22LilleFransa179,7
23Shakhtar DonetskUkrayna137,4
24GalatasarayTürkiye136,3
25Lokomotif MoskovaRusya134,75
26Club BruggeBelçika130,7
27GenkBelçika122,15
28SalzburgAvusturya95
29OlympiakosYunanistan83,05
30Dinamo ZagrebHırvatistan73,3
31KızılyıldızSırbistan57,95
32Slavia PragÇekya36,6


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