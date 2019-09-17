Chelsea, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında, Albert Celades'in çalıştırdığı Valencia'yı ağırlıyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.
CHELSEA: 0 - VALENCIA: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
CHELSEA: Arrizabalaga, Zouma, Christensen, Tomori, Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso, Willian, Mount, Abraham
YEDEKLER: Caballero, Guehi, Barkley, Pedro, Pulisic, Giroud, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR: Frank Lampard
VALENCIA: Cillesen, Wass, Garay, Paulista, Gaya, Coquelin, Kondogbia, Parejo, Cheryshev, Rodrigo, Gameiro
YEDEKLER: Domenech, Costa, Diakhaby, Kangin, Guedes, Torres, Maxi Gomez
TEKNİKDİREKTÖR: Alberto Celades
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, bugğn ve yarınki maçlarla başlıyor.
Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkıyor.
|Sıralama
|Takım
|Ülke
|Değer (Milyon Avro)
|1
|Manchester City
|İngiltere
|1,280
|2
|Real Madrid
|İspanya
|1,190
|3
|Barcelona
|İspanya
|1,180
|4
|Liverpool
|İngiltere
|1,07
|5
|Paris Saint-Germain
|Fransa
|1,06
|6
|Tottenham
|İngiltere
|984
|7
|Atletico Madrid
|İspanya
|872,5
|8
|Bayern Münih
|Almanya
|867,40
|9
|Juventus
|İtalya
|864
|10
|Chelsea
|İngiltere
|807
|11
|Borussia Dortmund
|Almanya
|634,1
|12
|Napoli
|İtalya
|625,8
|13
|Inter
|İtalya
|535,9
|14
|Leipzig
|Almanya
|521,1
|15
|Valencia
|İspanya
|495,5
|16
|Bayer Leverkusen
|Almanya
|413,1
|17
|Ajax
|Hollanda
|352
|18
|Olympique Lyon
|Fransa
|340,35
|19
|Benfica
|Portekiz
|310,7
|20
|Atalanta
|İtalya
|252,1
|21
|Zenit
|Rusya
|207,6
|22
|Lille
|Fransa
|179,7
|23
|Shakhtar Donetsk
|Ukrayna
|137,4
|24
|Galatasaray
|Türkiye
|136,3
|25
|Lokomotif Moskova
|Rusya
|134,75
|26
|Club Brugge
|Belçika
|130,7
|27
|Genk
|Belçika
|122,15
|28
|Salzburg
|Avusturya
|95
|29
|Olympiakos
|Yunanistan
|83,05
|30
|Dinamo Zagreb
|Hırvatistan
|73,3
|31
|Kızılyıldız
|Sırbistan
|57,95
|32
|Slavia Prag
|Çekya
|36,6
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