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        Haberler Ekonomi Otomobil Chery'nin yeni markası Jaecoo Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri

        Chery'nin yeni markası Jaecoo Türkiye'ye geldi

        Çinli otomobil markası Chery, 'premium' ligde konumlandırmak istediği yeni markası Jaceoo'yu Türkiye'ye getirdi. Test için ülkeye giriş yapan modellerin yaz aylarında satışına başlanacak. Chery Türkiye Genel Müdürü Ahu Turan, yeni marka için bayilik görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Jaceoo ilk etapta 7 modelini tüketicinin beğenesine sunacak. Tek bir donanım paketi ve 4x4 çekiş sistemi ile yollara çıkacak bu aracın ardından, Jaceoo 8 modeli Türkiye'ye getirilecek. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 01.04.2024 - 08:13 Güncelleme: 01.04.2024 - 08:31
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        Chery'nin yeni markası Türkiye'ye geldi
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        Çinli otomobil üreticisi Chery'nin yeni markası Jaecoo, Türkiye'ye gelmek için artık gün sayıyor.

        Markanın Çin'deki genel merkezindeki yetkileri, kısa bir süre önce Habertürk'e yaptıkları özel açıklamada, Jaecoo'nun Türkiye'ye gelişi için yılın ikinci çeyreğini işaret etmişti.

        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor Haberi Görüntüle

        İşte bu geri sayım devam ederken, Chery Türkiye Genel Müdürü Ahu Turan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

        Jaecoo 7'yi test amaçlı Türkiye'ye getirdiklerini bildiren Turan, yeni marka için bayilik görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

        Turan, yıl içinde Jaecoo'nun 8 modelini de Türkiye'ye getirmek istediklerini belirtti.

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        BENZİNLİ VE HİBRİT GELECEK

        Jaecoo modellerinin kaputunun altında hem PHEV hem benzinli ünitelerin görev yapacağını önceki haberlerimiz de duyurmuştuk.

        Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, bu motor seçeneklerinin hali hazırda Tiggo model ailesinde yer alan benzinli motorlar ile aynı olması bekleniyor.

        Jaecoo 7, tek bir donanım paketi ile Türkiye'ye giriş yapacak. Araçta 4x4 ve 4x2 seçenekleri sunulacak.

        Önceki haftalarda, Chery yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz online toplantıda, markanın PHEV (Plug-in hybrid elektrikli) motorlu otomobillerinin 2024’ün son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağını öğrendik.

        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar

        Chery'nin Türkiye'deki ilk PHEV motorlu otomobili ise sedan model Arrizo 8 olacak.

        1.6 TGDI benzinli motor, 7 ileri çift kavrama şanzıman ile alınabilecek. 1.5 litrelik benzinli motor ile eşleştirilen PHEV hibrit motor ise, DHT tipi şanzıman görev yapıyor.

        Böylece, elektrikli araç tebliği ve Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan yüzde 40 ek vergiye maruz kalmadan Chery’nin otomobilleri Türkiye’de satılmaya devam edebilecek.

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