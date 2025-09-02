"Chicago dünyanın en tehlikeli şehri"

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago şehrine Ulusal Muhafız gönderme kararına tepki gösteren Illinois eyaleti Valisi Jay Robert (JB) Pritzker’e yönelik yaptığı açıklamada, "Hafta sonu Chicago'da en az 54 kişi vuruldu, 8 kişi öldürüldü. Chicago, açık ara farkla dünyanın en kötü ve en tehlikeli şehri. Pritzker'ın acilen yardıma ihtiyacı var, sadece henüz bunun farkında değil" dedi.

Başkent Washington D.C’de olduğu gibi Chicago’da da suç sorununu hızlı bir şekilde çözeceğini bildiren Trump, "Chicago yakında yeniden güvenli bir şehir olacak. Amerika’yı yeniden büyük yapalım" dedi.