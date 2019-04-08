Ligue 1'de PSG'nin Strasbourg'u ağırladığı maçta inanılmaz bir pozisyon yaşandı... 13. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Choupo Moting, başka bir pozisyonda ise ağlara giden topu durdurarak takımının golünü engelldi.
Maçın 1-1 devam ettiği 28. dakikada, PSG'den Christopher Nkunku topu kaleye gönderdi... Ağlarla buluşma üzere olan topa Moting hamle yaptı.
Maxim Choupo-Moting, golü kendisi atmak isterken ters bir dokunuş yaptı ve top çizgiden çıktı. Daha sonra Strasbourg oyuncuları tehlikeyi önledi.
Moting'in kaçırdığı golden sonra yayıncı kuruluş, PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'yi gösterdi. Yıldız futbolcunun kaçan pozisyona tepkisi sosyal medyada olay oldu.
Uzunca bir süre unutulmayacak bu pozisyonun kahramanı Maxim Choupo-Moting, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Moting, "Pozisyonda ofsaytta olabileceğimi düşündüm, bir anlık refleksti" sözlerini kullandı.
Moting pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşarken, karşılaşma 2-2 sona erdi. PSG'nin gollerini Eric Maxim Choupo-Moting ve Thilo Kehrer atarken, konuk takımın golleri Nuno Da Costa ile Anthony Gonçalves'ten geldi.
Bu sonuçla lider PSG, 81 puana yükseldi. En yakın rakibi Lille ile arasında 20 puan fark bulunan PSG, galip gelemeyerek şampiyonluğu garantileme fırsatını kullanamadı. Strasbourg ise 43 puanla 9. sırada yer aldı.
Bitime 7 hafta kalan ligde bir maç da eksiği bulunan PSG, 14 Nisan'da Lille'e konuk olacak.
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