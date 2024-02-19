CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Ramazan Değerli, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Değerli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar...

"HAYATIM ALTINDAĞ'DA GEÇTİ"

Siyaset yolculuğuma biraz da kendimi tanıtarak cevap vermek istiyorum. 1969 yılında babam Konya Beyşehir'den çocuklarını okutabilmek için Ankara'ya taşınmış. Ticaretle uğraşmaya başlamış. Biz 4 kardeş de okuyarak babamızın hedefini yerine getirdik. 1971'de Ankara Altndağ'da doğmuşum. Altındağ'daki Sakalar İlkokulunda ilkokulumu, Anafartalar Lisesinde ortaokul ve lisemi okudum. Hayatım Altındağ'da geçti. Doğma büyüme Altındağlıyım. Babam 25 yıl Altındağ İstiklal Mahallesinin muhtarlığını yaptı. Yani Altındağ'da kökleştik. Altındağ'da büyüdük, okuduk, sokaklarında gezdik. Tam bir Altındağlı olarak büyüdük. İki kızım var onlarda doktor olarak yetişiyorlar. Bu yıl doktor olarak ülkemizin bir köşesine mecburi hizmet olarak atamaları yapılacak. Babamızın idealini yerine getirmiş olduk.

"BENİM ALTINDAĞ'DAKİ SİYASİ HAYATIM, TECRÜBEM ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR"

Ben Altındağ'da siyasete çok önce başladım. 1990 yılında Anavatan Partisinin Gençlik Kollarında yer aldım. 3 sene Ankara İl Başkan Yardımcılığı, 93-97 arasında da 4 yıl Anavatan Partisi Altındağ Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. Benim Altındağ'daki siyasi hayatım, tecrübem çok eskilere dayanıyor. Tabi süreç içerisinde ara verdiğimiz dönemler oldu. 2017 itibariyle siyasette tekrar görev aldım. Bu süreçte Altındağ'da çeşitli deneyimlerim oldu. Siyasi çalışmalarım oldu. 2019 yılında Belediye Meclis Üyesi olarak seçimde yer aldım. 2023 yılında Milletvekili adayı olarak seçimlerdeydim. Dolayısıyla Altındağ'ı çok iyi biliyorum. Altındağ'da yaşanmışlıklarım var. Tecrübelerim var. Sosyal çevrem hayli geniştir. Altındağ'da hizmet süreçlerim var. Tüm bunların birikimiyle gelinen noktada İYİ Parti'de son yaşadığımız olaylar sebebiyle 2,3 ay önce istifa etmiştim. Ancak daha sonra böyle bir adaylık teklifiyle tüm bu geçmiş çalışmalarımın da verdiği deneyimleri dikkate alarak Altındağlılara olan borcumu dikkate alarak onlara hizmet sevdamı dikkate alarak bugün Cumhuriyet Halk Partisi Altındağ Belediye Başkanı olarak tüm hemşehrilerimin karşısında adayım. Şunu da belirtmek istiyorum. Uzun yıllar sonra Altındağ'da bir Altındağlı aday var Altındağlı seçmenlerin karşısındayım".