CHP Ankara Gençlik Kolları, Akit'i protesto etti
CHP Ankara Gençlik Kolları, Yeni Akit'in Ferdi Zeyrek'e ilişkin paylaşımlarının ardından Akit TV'yi protesto etti
CHP'liler Yeni Akit'in paylaşımlarını protesto etmek için toplandı. Yeni Akit'in Haber Müdürü Zekeriya Say, CHP'li Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarpmasıyla ilgili karikatür ve görsel paylaşmıştı. Say, tepkilerin ardından paylaşımlarını kısa sürede silmiş ve hesabını korumaya almıştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de hukuki hakların kullanılacağını belirterek, gazetenin alenen suç işlediğini söylemişti.
Yeni Akit'in konu ile ilgili haberi