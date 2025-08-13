CHP Aydın'da gençlik kollarında peş peşe istifalar

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esra Aydın ve Karacasu İlçe Başkanı Tolga Kocabıyık görevinden ve partiden, Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz ise sadece görevinden istifa etiğini açıkladı.

Sosyal Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 kere üst üste Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildim. Bu süre zarfında inandığım ilkeler uğrunda durmaksızın çalıştım. Ancak gerek parti içinde gördüğüm ardı arkası kesilmeyen antidemokratik uygulamalar, gerekse de görev yaptığım süre boyunca bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmemizi olanaksız kılmıştır. Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl başkanlığından ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden, birilerinin iddia ettiği gibi baskıyla değil, bizzat kendi hür irademle istifa ediyorum" dedi.

Karpuzlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esra Aydın ve Karacasu İlçe Başkanı Tolga Kocabıyık da son günlerde parti içinde yaşandığını belirtikleri hizipleşme ve milletvekillerinin ayrıştırıcı, baskıcı ve düşmanca tavırları nedeniyle görevlerinden ve partiden istifa ettiklerini söyledi.