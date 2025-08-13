Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Aydın’da gençlik kollarında peş peşe istifalar | Son dakika haberleri

        CHP'nin Aydın il ve 3 ilçe gençlik kolları başkanı istifa etti

        CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ile Karpuzlu ve Karacasu ilçe gençlik kolları başkanları görevlerinden ve partiden, Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı ise sadece görevinden istifa etiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 16:43 Güncelleme: 13.08.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Aydın'da gençlik kollarında peş peşe istifalar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esra Aydın ve Karacasu İlçe Başkanı Tolga Kocabıyık görevinden ve partiden, Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz ise sadece görevinden istifa etiğini açıkladı.

        Sosyal Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 kere üst üste Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildim. Bu süre zarfında inandığım ilkeler uğrunda durmaksızın çalıştım. Ancak gerek parti içinde gördüğüm ardı arkası kesilmeyen antidemokratik uygulamalar, gerekse de görev yaptığım süre boyunca bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmemizi olanaksız kılmıştır. Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl başkanlığından ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden, birilerinin iddia ettiği gibi baskıyla değil, bizzat kendi hür irademle istifa ediyorum" dedi.

        Karpuzlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esra Aydın ve Karacasu İlçe Başkanı Tolga Kocabıyık da son günlerde parti içinde yaşandığını belirtikleri hizipleşme ve milletvekillerinin ayrıştırıcı, baskıcı ve düşmanca tavırları nedeniyle görevlerinden ve partiden istifa ettiklerini söyledi.

        Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz ise sadece görevinden istifa ettiğini, parti üyeliğinin devam ettiğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu