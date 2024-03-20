CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

Akın'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

"BALIKESİR BENİM AİLEM DİYEREK SİYASET YAPIYORUM"

Şimdi benim sevdam ailem dediğim Balıkesir'e hizmet etmek en büyük arzumdu. Bunu herkes bilir Balıkesir'de. Sokaktaki çocuktan en yaşlı anne babamıza kadar. Onun için o geçen süreçte 2019'da kazanmaya giden yolda seçimi kazanmışken kendi elimizle AK Parti'ye teslim etme durumunda kaldık. İYİ Parti lehine adaylıktan çekildim. O süreçte de Balıkesir'i kaybettik. Bir senaryo uygulanmış oldu baktığımız zaman. O süreçte hep istedim bir an evvel seçim gelsin diye. Balıkesir benim ailem diyerek siyaset yapıyorum. Bu ailenin hayırlı evladı olmak için hep çalıştım. 10 yılın üzerinde milletvekilliği yaptım. O süreçte de hiç kimseyi ayırmadan vatandaşlarımızla birlik içerisinde olduk. Şimdi yıl oldu 2024 31 Mart için şükür olsun adaylığımız geldi. Şimdi de daha önce lehine çekildiğim İYİ Parti ve diğer partilerle bir yarış içerisindeyiz. Ama seçimi yiğit Balıkesirlilerle birlikte Kuvay-ı Milliye ittifakı ile birlikte Balıkesir ittifakı ile birlikte inşallah kazanıyoruz.