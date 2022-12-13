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CHP başörtüsü için rapor hazırlayacak

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla parti hukukçuları AK Parti’nin başörtüsü teklifi ile ilgili rapor hazırlayacak. O rapor MYK ve Parti Meclisi'nde görüşüldükten sonra CHP kararını verecek.

CHP başörtüsü için rapor hazırlayacak
CHP başörtüsü için rapor hazırlayacak
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AK Parti ve MHP’nin hazırladığı başörtüsü anayasa değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu. Tavrı merak edilen CHP, henüz bu konuda net bir karar vermedi.

Gözlerin çevrildiği MYK toplantısında edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar konusunun gündemde tutulmasını istedi. Bu yüzden başörtüsü meselesini bu toplantıda görüşmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu konu şu anda aciliyeti olan bir konu değil. AK Parti'nin yaklaşımı iyi niyetli de değil. Bu yüzden meselenin hem hukuki hem de siyasi boyutlarını gündeme almamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

RAPOR HAZIRLANACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti hukukçularından da anayasa değişiklik teklifi ile ilgili bir rapor hazırlamalarını istedi.

Raporda teklifin anayasanın temel ilkelerinin yanı sıra temel hak ve özgürlüklerle ilgili anayasaya aykırılık içerip içermediği incelenecek. Birkaç gün içerisinde hazırlanması beklenen raporun Meclis’deki bütçe görüşmelerinden sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Rapor, önce MYK’da sonra da Parti Meclis’nde ele alınacak. CHP, bu kurullarda yapılacak hem hukuki hem de siyasi değerlendirmelerin ardından teklifle ilgili kararını verecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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