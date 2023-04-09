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BURSA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ BURSA-1 1 KAYIHAN PALA TIP DOKTORU, ÖĞRETIM ÜYESI BURSA-1 2 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU AVUKAT BURSA-1 3 MEHMET ATMACA İNŞAAT MÜHENDİSİ BURSA-1 4 İSMET KARACA TURİZM İŞLETME BURSA-1 5 JÜLİDE AKKÖPRÜ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ BURSA-1 6 ALPASLAN YILDIZ İŞ İNSANI BURSA-1 7 ENGİN TAMER DEDE ÖĞRETMEN BURSA-1 8 SERKAN ÖZTÜRK AÇIKHAVA REKLAM - İŞ İNSANI BURSA-1 9 ÖZGÜR YILDIZ AVUKAT BURSA-1 10 CANAN AKIN ERDEM MUHTAR BURSA-2 1 HASAN ÖZTÜRK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ BURSA-2 2 CEMALETTİN KANİ TORUN TIP DOKTORU BURSA-2 3 ORHAN SARIBAL ZİRAAT MÜHENDİSİ - ÇİFTÇİ BURSA-2 4 ERKAN DÖNMEZ İŞ İNSANI BURSA-2 5 ŞAHİN SEVİNÇ TURİZM BURSA-2 6 FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER ECZACI BURSA-2 7 ENDER TEKE ÇİFTÇİ - İŞ İNSANI BURSA-2 8 HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR MALİ MÜŞAVİR BURSA-2 9 MEHMET ÖNDER MUTLU AVUKAT BURSA-2 10 SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA ZİRAAT MÜHENDİSİ
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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