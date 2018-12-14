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Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile birlikte, Antalya, Adana ve Bursa adaylarının da açıklanması bekleniyor.
Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre İYİ Parti işbirliğinin olumlu sonuçlanmasının ardından aday çalışmalarına hız verildi. Daha önce 24 Aralık'ta yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısı, 18 Aralık'a çekildi. CHP'nin kritik toplantıda birçok büyükşehir adayını açıklaması bekleniyor, gözler ise büyükşehirlerde...
İMAMOĞLU İSMİ AÇIKLANABİLİR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret ettiği Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ankara'da ise iki ihtimal üzerinde duruluyor; Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım. İYİ Parti'nin de desteklediği Mansur Yavaş için anket çalışması yapıldığı öğrenilirken, Yavaş'ın aday yapılmaması durumunda, tek seçeneğin Cengiz Topel Yıldırım olacağı belirtiliyor.
İZMİR'DE ÜÇ İSİM ÜZERİNDE DURULUYOR
İzmir'de ise üç isim üzerinde duruluyor. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ya da Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'den birinin aday yapılması bekleniyor. Ancak Ankara ve İzmir adaylarının, bir sonraki Parti Meclisi'nde karara bağlanacağı tahmin ediliyor.
ANTALYA, ADANA VE BURSA BEKLENİYOR
18 Aralık'ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında Antalya, Adana ve Bursa adaylarının açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylığı neredeyse kesinleşti. Adana'da, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa'da ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in büyükşehire aday gösterilmesi bekleniyor.
BÜYÜKŞEHİR İLÇELERİ YENİ YILA BIRAKILACAK
Şu ana kadar 7 büyükşehir, 20 il adayını açıklayan CHP'nin, İYİ Parti'ye bırakılan 10 il dışında, 13 büyükşehir ve 31 il adayını da kısa sürede netleştirmesi bekleniyor. Ayrıca, toplantıda adayı kesinleşen büyükşehirlerin ilçeleri ise, bir sonraki Parti Meclisi'ne bırakılacak. Aday gösterilen isim ile birlikte, işbirliği anlaşmasına varılan İYİ Parti ile de ilçe adayları masaya yatırılacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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