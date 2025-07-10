CHP "Davalar canlı yayınlansın" dedi: Duruşmalar canlı yayınlanabilir mi?

CHP lideri Özgür Özel belediyelere yönelik davaların canlı yayınlanmasını istedi. Bu talebe hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli yeşil ışık yaktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da mevzuata işaret etti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Şahin Kılıç duruşmaların canlı yayınlanmasına yönelik Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, “Mevzuatımıza baktığımızda bugünkü düzenlemeler itibariyle böyle bir yayının mümkün olmadığını görüyoruz. Ceza muhakemesi kanununda duruşma salonunda kayıt yapılması ve görüntü alınması yasaklanmış durumda. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 182. Maddesi'ne göre duruşmalar herkese açık ancak aynı kanunun 183. Maddesi'ne göre duruşmalarda sesli veya görüntülü kayıt almak yasak. Kanuni bir düzenleme olsa dahi, bu yöndeki kararı mahkemeler verir. Bu uygulamanın sanık haklarını ihlal eder seviyede olmaması gerekecek. Yayınlama eğer yapılacaksa hangi şartlar altında yapılacak, bu şartların gerçekleştiğine kim karar verecek? Bu hususların değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

REKLAM

CMK'DAKİ SÖZ KONUSU DÜZENLEME NASIL YAPILABİLİR?

Ceza muhakemesindeki söz konusu düzenlemenin nasıl yapılacağına ilişkin Kılıç, “Meclis toplanıp Ceza Muhakemesi Kanunun maddesini değiştirmek yoluyla bir yöntem belirlemek durumunda. Başlı başına bir kanun yapılması değil ceza muhakemesi kanununda bir değişiklik yapılması gerekecek.” ifadelerini kullandı.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ NASIL?

Kılıç, “Amerika’da daha önce bu yayınlanmanın gündeme geldiğini ve belli ölçüde kabul edildiğini görüyoruz. Kıta Avrupa’sında da özellikle Almanya başta olmak üzere son dönemde artık duruşmaların sınırlı bir şekilde de olsa yayınlanmasına imkan tanındığını ancak bunun çok sıkı şartlara bağlandığını görmekteyiz.” dedi.