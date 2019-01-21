- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
CHP için kritik haftaya girildi. Hem İYİ Parti ile yürütülen işbirliği sürecinde nihai çerçeve çizilecek hem de merakla beklenen belediye başkan adayları açıklanacak.
CHP ile İYİ Parti kurmayları çalışmalarını tamamladı. 23 büyükşehir ve 40 ilde işbirliği kararı alındı. Ankara'nın Etimesgut ve Gölbaşı, Kocaeli'nin Çayırova, Denizli'nin Pamukkale ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde ise şimdilik mutabakat yok. Hem uzlaşılamayan ilçeleri karara bağlamak hem de işbirliğine nihai çerçeveyi çizmek için liderlerin bir araya gelmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in bu hafta görüşmesi planlanıyor. Liderlerin buluşmasının ardından mutabakat metninin de paylaşılacağı belirtiliyor. Görüşmede ayrıca, İstanbul ve İzmir'in ilçeleri de netlik kazanacak. Henüz resmi açıklama olmasa da Muğla'nın Bodrum ilçesinde İYİ Parti adayı Mehmet Tosun'un yarışa CHP'den girmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.
İZMİR ADAYI AÇIKLANIYOR
CHP'de ise gözler Cuma gününe çevrildi. Merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7'nci Parti Meclisi'nde açıklanacak.
Mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun sürpriz "adaylık" çıkışının ardından soru işareti oluştuğu belirtilmişti. Ancak Genel Merkez Yönetiminin Kocaoğlu ismine sıcak bakmadığı, adaylığının söz konusu olmayacağı belirtiliyor.
Bir son dakika değişikliği olmazsa, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, büyükşehir adayı olarak açıklanması bekleniyor. CHP kaynakları, farklı bir adayın ancak bir anlayış değişikliği ile söz konusu olabileceğini, tarafların itiraz etmediği bir ismin adaylaştırılması söz konusu olursa da İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın gündeme gelebileceğini belirtiyor.
25 Ocak'ta ayrıca, İstanbul'daki tüm ilçe belediye adaylarının da açıklanması planlanıyor. Hafta sonu mesaisini 7'nci Parti Meclisi toplantısına ayıran CHP Lideri'nin hem örgüt temsilcileri hem ilgili genel başkan yardımcıları ile görüştüğü, anket ve kamuoyu yoklamalarını da inceleyerek yol haritasını büyük oranda netleştirdiği belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.