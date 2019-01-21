CHP için kritik haftaya girildi. Hem İYİ Parti ile yürütülen işbirliği sürecinde nihai çerçeve çizilecek hem de merakla beklenen belediye başkan adayları açıklanacak.

CHP ile İYİ Parti kurmayları çalışmalarını tamamladı. 23 büyükşehir ve 40 ilde işbirliği kararı alındı. Ankara'nın Etimesgut ve Gölbaşı, Kocaeli'nin Çayırova, Denizli'nin Pamukkale ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde ise şimdilik mutabakat yok. Hem uzlaşılamayan ilçeleri karara bağlamak hem de işbirliğine nihai çerçeveyi çizmek için liderlerin bir araya gelmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in bu hafta görüşmesi planlanıyor. Liderlerin buluşmasının ardından mutabakat metninin de paylaşılacağı belirtiliyor. Görüşmede ayrıca, İstanbul ve İzmir'in ilçeleri de netlik kazanacak. Henüz resmi açıklama olmasa da Muğla'nın Bodrum ilçesinde İYİ Parti adayı Mehmet Tosun'un yarışa CHP'den girmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

İZMİR ADAYI AÇIKLANIYOR

CHP'de ise gözler Cuma gününe çevrildi. Merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7'nci Parti Meclisi'nde açıklanacak.

Mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun sürpriz "adaylık" çıkışının ardından soru işareti oluştuğu belirtilmişti. Ancak Genel Merkez Yönetiminin Kocaoğlu ismine sıcak bakmadığı, adaylığının söz konusu olmayacağı belirtiliyor.

Bir son dakika değişikliği olmazsa, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, büyükşehir adayı olarak açıklanması bekleniyor. CHP kaynakları, farklı bir adayın ancak bir anlayış değişikliği ile söz konusu olabileceğini, tarafların itiraz etmediği bir ismin adaylaştırılması söz konusu olursa da İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın gündeme gelebileceğini belirtiyor.

25 Ocak'ta ayrıca, İstanbul'daki tüm ilçe belediye adaylarının da açıklanması planlanıyor. Hafta sonu mesaisini 7'nci Parti Meclisi toplantısına ayıran CHP Lideri'nin hem örgüt temsilcileri hem ilgili genel başkan yardımcıları ile görüştüğü, anket ve kamuoyu yoklamalarını da inceleyerek yol haritasını büyük oranda netleştirdiği belirtiliyor.