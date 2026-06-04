CHP'den arabulucu milletvekileri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğna'dan enerji arzı mesajı, "Kılıçdaroğlu salı grup toplantısında konuşacak", 7 vize şirketine inceleme

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor."ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. "28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel e... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor."ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. "28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tertibindeki kritik rolünü perçinlemiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar bize, enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, milli güvenlik meselesidir, bunu öğretmiştir" ifadelerini kullandı."SATAŞMALARI MUHATAP ALMIYORUZ"CHP'de yaşananlarla ilgili de konuşan Erdoğan, "Elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir bizi ilgilendirmez. Biz güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz." dedi. "KILIÇDAROĞLU SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK"CHP'de mutlak butlan kararının ardından "grup toplantısında kim konuşacak?" sorusu da tartışılan bir başlıktı. Dün Özgür Özel, Meclis'te kürsüye çıkarak CHP grubuna seslenmişti. Bugün CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü parti grup toplantısında konuşacağını söyledi. Sarı ayrıca, 11 Haziran'da Parti Meclisi'nin toplanacağını da duyurdu. 3 İSİM ÖNCE ÖZEL İLE SONRA KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜÖte yandan dün Özgür Özel ile görüşen Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. 3 isim daha sonra TBMM'ye geçti.KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATI: CHP'Lİ TÜM BELEDİYELER DENETLENECEKHabertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında parti içinde özel bir denetim mekanizması kurulacak. Tüm CHP'li belediyeler denetlenecek. ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ PARTİ AÇIKLAMASICHP ile ilgili günün bir diğer öne çıkan gelişmesi de Özgür Özel'in, Meclis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamalardı. Özel, yeni parti sorusuna "Hazırda bir şeyin olması lazım. İkinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Onda bir sorun yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız, bir başlangıcımız yok. Bunun adı CHP'yi aşan bir büyük iktidar yürüyüşü. Ama bunu partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız." dedi.TRUMP: İRAN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAMAYI KABUL ETTİDünya gündemine bakalım... ABD Başkanı Trump'tan önemli bir açıklama var. Trump, "İran, nükleer silaha sahip olmama konusunda bizimle anlaştı. Görüşmelere İran lideri Hamaney de katıldı. Müzakerelere onay verdi. Hamaney'le muhtemelen görüşeceğiz" dedi. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan saldırılarından rahatsız olduğunu ve kendisiyle öfkeli bir tonda konuştuğunu söyledi.TİCARET BAKANLIĞI'NDAN 7 VİZE ŞİRKETİNE İNCELEMEBir süredir gündemde vize randevu tartışmaları var... Schengen vizesi için randevuların bot yazılımlarla kapatılıp satıldığı iddiaları Meclis'e taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu'nun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını, kayıt dışı para ve faturasız işlem iddialarının ise Maliye ve Dışişleri bakanlıklarına iletildiğini ifade etti. REHA MUHTAR YAŞAMINI YİTİRDİGazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 66 yaşında hayatını kaybetti. Usta gazeteci geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.GALATASARAY KUPAYA EN ÇOK FUTBOLCU GÖNDEREN TAKIMLAR ARASINDA2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, turnuvaya en çok futbolcu gönderen takımlar açıklandı. Listede 19 futbolcu ile Manchester City 1. sırada yer alırken 11 futbolcu gönderen Galatasaray 10. sırada yer aldı. Daha Az Göster