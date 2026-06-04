CHP'den arabulucu milletvekileri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Giriş: 04 Haziran 2026 - 19:24 Güncelleme:
CHP'de hareketli günler devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol akşam saaterinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
FOTO: DHA
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