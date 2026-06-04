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        Haberler Gündem CHP'den arabulucu milletvekileri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

        CHP'den arabulucu milletvekileri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

        CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu ile kritik görüşme

        CHP'de hareketli günler devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol akşam saaterinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

        FOTO: DHA

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        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #arabulucu milletvekilleri
        #haberler
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