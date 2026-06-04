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        Haberler Gündem CHP'den arabulucu milletvekilleri Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüştü

        CHP'den arabulucu milletvekilleri Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüştü

        CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüştüler

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüştü.

        Görüşme, Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşti. Üç milletvekilinin Özel'den önce Genel Merkez'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #arabulucu milletvekilleri
        #haberler
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