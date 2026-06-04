CHP'den arabulucu milletvekilleri Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüştü
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile görüştü
Giriş: 04 Haziran 2026 - 19:24 Güncelleme:
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile görüştü.
Görüşme, Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşti. Üç milletvekilinin Özel'den önce Genel Merkez'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü öğrenildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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