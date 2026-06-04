CHP'den arabulucu milletvekilleri Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüştü

Gün Başlıyor - 4 Haziran 2026 (Lübnan ve İsrail Ateşkeste Anlaştı)

CHP'de arabuluculuk girişimi. CHP'de Kurultay olacak mı? Trump Türkiye'ye gelecek. Lübnan ve İsrail ateşkeste anlaştı. Netanyahu'nun Gazze planı ABD'ye uymadı. Bolivya'da ekonomik kriz sokağa taştı. Nijerya Ebolaya karşı alarma geçti. AYM'den sporcular için vergi kararı. Reha Muhtar yaşamını yitirdi... Daha Fazla Göster CHP'de arabuluculuk girişimi. CHP'de Kurultay olacak mı? Trump Türkiye'ye gelecek. Lübnan ve İsrail ateşkeste anlaştı. Netanyahu'nun Gazze planı ABD'ye uymadı. Bolivya'da ekonomik kriz sokağa taştı. Nijerya Ebolaya karşı alarma geçti. AYM'den sporcular için vergi kararı. Reha Muhtar yaşamını yitirdi. Ünlü Anchorman hayatını kaybetti. CHP'li Belediyeler denetlenecek. Dervişoğlu'ndan 'Mutlak Butlan' tepkisi. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster