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        Haberler Gündem Politika Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasete devam mı edecek?

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını artık orada sürdürecek.

        Siyasete devam kararı aldığı iddia edilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde çalışma ofisi tuttu. Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bu ofiste sürdüreceği belirtiliyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.11.2023 - 19:30 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:30
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        Kılıçdaroğlu siyasete devam mı edecek?
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrasında siyasete devam edip, etmeyeceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun siyasete devam kararı aldığı ve bu nedenle yeni adresinin Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çalışma ofisi olacağı belirtiliyor.

        ÇALIŞMA OFİSİNİN ADRESİ DİKKAT ÇEKİCİ

        Ofisin konumu ise dikkat çekici. DEVA, Gelecek Partisi ve İYİ Parti’nin Genel Merkezleri ile komşu. Kılıçdaroğlu'nun bu ofis aracılığıyla daha sonra bir vakıf kurmak istediği belirtiliyor. Bu vakfın ise parti politikalarını desteklemek ve araştırmalar yapmak için bir platform olarak hizmet verebileceği iddia ediliyor.

        ZİYARETLER BAŞLADI

        Kılıçdaroğlu’nu, çalışma ofisinde; milletvekilleri, eski parti yöneticileri ve bazı partililerin ziyaret ettiği belirtiliyor.

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