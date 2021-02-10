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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den Rektör Bulu'ya istifa çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Boğaziçi kayyumu Melih Bulu istifa etsin. Üniversitelerde seçimler geri getirilsin, üniversitenin hocaları, öğrencileri ve çalışanları rektörlük seçimlerinde oy kullanabilsin." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen'den Rektör Bulu'ya istifa çağrısı
AA

Gökçen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ocak ayının başından itibaren Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerin gündemde olduğunu belirtti. Sürecin başından bu yana Boğaziçi Üniversitesinde yaşananları takip ettiklerini ifade eden Gökçen, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve hocalarının "Atanmış rektör istemiyoruz, üniversite yönetimi seçimle belirlensin, bilime, liyakate uygun bir şekilde davranılsın." dediğini söyledi.

Bugüne kadar yaşananları kronolojik olarak aktaran Gökçen, şöyle devam etti:

"İlk gün söyledik, bugün de söylüyoruz, hedef gösteremezsin. Kimlikler üzerinden nefret söyleminde bulunamazsın. Kamu kurumlarının ağzından halkın bir bölümünü marjinal ilan edemezsin. Renkleri yasaklayamazsın. Öğrencileri öyle kafana göre terörist falan ilan edemezsin. Anayasal hakkı, barışçıl gösteriyi öyle keyfine göre yasaklayamazsın. Çağrımız, öğrencilerin demokratik çağrısıyla aynı. Boğaziçi kayyumu Melih Bulu istifa etsin. Üniversitelerde seçimler geri getirilsin, üniversitenin hocaları, öğrencileri ve çalışanları rektörlük seçimlerinde oy kullanabilsin. Hukuki olmayan gerekçelerle tutuklanan 10 genç serbest bırakılsın. Elektronik kelepçeler öğrencilere değil, kadına şiddet gösterenlere uygulansın. Ev hapsine çarptırılan öğrenciler başta olmak üzere tüm adli kontrol tedbirleri kaldırılsın, tüm gözaltılar serbest bırakılsın. Kapatılan öğrenci kulübü yeniden açılsın."

- Soruları yanıtladı

Gökçe Gökçen, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine Gökçen, öğrencilerin istemeleri durumda hukuki destek verdiklerini ve buna devam edeceklerini söyledi.

Bir açıklamasında Boğaziçi Üniversitesindeki olayları Gezi Parkı odaklı olaylara benzettiği dile getirilerek bu eylemlerin devam edip etmemesini isteyip istemediği sorulan Gökçen, "Oradaki ifadelerde herhalde bir yanlış aksettirme var. Çünkü ben Boğaziçi eylemlerini Gezi'ye benzetmedim ve Boğaziçi eylemlerinin süreceğini de söylemedim. Boğaziçi eylemlerinin sürüp sürmeyeceğini oradaki gençler, hocalar karar verir." dedi.

Muharrem İnce ve üç milletvekilinin CHP'den istifasına yönelik değerlendirmesi de sorulan Gökçe Gökçen, "Herkesin bir demokratik hakkı var, istediği partide siyaset yapma konusunda ama şunu ifade etmek zorundayım, CHP Türkiye'nin kurucu partisidir. Bir dilekçeyle kurulan bir parti değildir. Savaş meydanlarında kurulmuş büyük bir partidir, örgüttür. Söylenen şeylerin sadece CHP yönetimine değil, aynı zamanda bütün örgütlerine, emek veren bütün örgütlerine de saygısızlık olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

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