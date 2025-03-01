CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununu seyretti

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı oyunuyla 100'üncü Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Erdal Beşikçioğlu, oyundan sonra şu ifadeleri kullandı; "Bu akşam sahnede olmak benim için çok özel ve anlamlıydı. ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ni sahnelerken, CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, CHP Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayek Böke, Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güner ve kıymetli eşi, CHP Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol ve Milletvekilimiz Sayın Tekin Bingöl ile değerli eşlerinin izleyiciler arasında olması benim için büyük bir gururdu."