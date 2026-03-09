Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İBB 'Yolsuzluk' davasının ilk duruşmasının ardından yaptığı basın açıklamasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 18:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel hakkında soruşturma

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İBB 'Yolsuzluk' davasının ilk duruşmasının ardından yaptığı basın açıklamasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniye soruşturma başlatıldı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK'nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. (DHA)

        REKLAM

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanlığından Kadınlar Günü paylaşımı

        İçişleri Bakanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yapılan paylaşımda, "Azimleri, emekleri ve kararlılıklarıyla ülkemizin yarınlarını şekillendiren kadınlarımız güçlü Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en kıymetli teminatıdır" ifadeleri kullanıldı  

        #özgür özel soruşturma
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Ufuk Bayraktar olay çıkardı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları