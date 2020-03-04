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CHP Genel Başkanlığı için aday adayı olan Aytuğ Atıcı, vaatlerini açıkladı



- Eski CHP Milletvekili Atıcı, "Reform Hareketi Manifestosu" başlığı altında açıkladığı vaatlerinde, belde, ilçe ve il başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, genel başkan ve Parti Meclisi üyelerinin doğrudan üyeler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti - Seçimlerde sadece "çarşaf liste" yönteminin kullanılmasını öneren Atıcı, genel başkan yardımcılarının Parti Meclisi tarafından belirlenmesi gereğine işaret etti

CHP Genel Başkanlığı için aday adayı olan eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Reform Hareketi Manifestosu" başlığı altında açıkladığı vaatlerinde, parti örgütü yöneticilerinin yanı sıra genel başkan ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin de doğrudan üyeler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti.

CHP'nin 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday adayı olduğunu duyuran eski CHP Milletvekili Atıcı, vaatlerini bir kitapçıkta topladı.

Atıcı'nın, "Reform Hareketi Manifestosu" başlığıyla yayınladığı kitapçık, "Karar mekanizmalarının tabandan tavana doğru olduğu, CHP ilkeleri ve değerlerinden ödün vermeden, sos­yal demokrasinin evrensel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak günün değişen koşullarına göre yeniliklerin yapıldığı yepyeni bir öyküyü birlikte yazmalıyız." sözleriyle başlıyor.

Kitapçıkta, "Yeni yazacağımız öykü, buram buram demokrasi kokmalı, özgürlük ve eşitlik melodileriyle bezenmeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır." ifadesini kullanan Aytuğ Atıcı, aday olması ve seçilmesi durumunda yapacaklarını anlattı.

Vaatlerinde, belde, ilçe ve il başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, genel başkan ve PM üyelerinin doğrudan üyeler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirten Atıcı, seçme ve seçilme hakkına sahip üyenin tanımının da yeniden yapılması gereğine işaret etti.

Üye olmanın temel koşulunun, "Temel Siyaset Eğitimi" almak olması gerektiğinin altını çizen Atıcı, "Delegelik dahil olmak üzere, partimizin herhangi bir kademesinde görev alabilmek için ise Sosyal Demokrat İdeo­loji Eğitimi almış olmak şart olmalıdır." düşüncesini paylaştı.

- "Blok liste uygulaması kaldırılmalı"

Aytuğ Atıcı, manifestosunda, parti organlarının seçiminde "blok liste" yönteminin kaldırılmasını, sadece "çarşaf liste" yönteminin kullanılmasını önerdi. Atıcı, genel başkan yardımcılarının da PM tarafından belirlenebileceğini kaydetti.

"Tüm milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi" düşüncesini ortaya koyan Atıcı, genel merkezin en fazla yüzde 5 kontenjan kullanması ve kontenjan adaylarının birinci sıradan aday gösterilmemesi gereğini ifade etti.

Bir kez kontenjan adayı olup milletvekilliği yapanların bir daha hiçbir zaman kontenjan adayı olmaması gerektiğini bildiren Atıcı, belediye başkan aday adayları için tüm üyelerin katıldığı eğilim yoklaması ile ön eleme yönteminin uygu­lanması önerisini getirdi.

Cinsiyet kotasının kademeli olarak artırılarak yüzde 33-50 arası olması gerektiğine işaret eden Atıcı, gençlik kotasının 30 yaş altı için yüzde 20, 30-40 yaş arası için de yüzde 15 olmasını önerdi.

- "Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirlemeli"

Aytuğ Atıcı, "Reform Hareketi Manifestosu"nda CHP'nin cumhurbaşkanı adayının tüm üyelerin katılımıyla belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Halen 60 olan PM üye sayısının artırılması gereğine vurgu yapan Atıcı, PM'de her ilden en az bir temsilci bulunması önerisinde bulundu.