        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendisine ulaşan tahliyesine ilişkin icra tebligatını yırttı

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendisine ulaşan tahliyesine ilişkin icra tebligatını yırttı

        CHP Genel Merkezi'ne giren polis ekipleri, Genel Başkanlık makamında bulunan Grup Başkanı Özgür Özel'e, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra tebligatını ulaştırdı. Özel'in, kendisine verilen tebligatı yırttı

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 16:31
        Özel, icra tebligatını yırttı

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, makam odasında kendisine ulaştırılan, Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırttı.

        ANKA'da yer alan habere göre; CHP Genel Merkez binasına, otopark girişindeki zincirleri, ardından da demir kapıyı kırarak giren, içeriye gaz atan ve partililere göz yaşartıcı gaz kapsülü sıkan polis, binanın 12. katındaki Genel Başkanlık makamına çıktı.

        Burada, bazı milletvekilleri ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bulunan Grup Başkanı Özgür Özel'e, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligat ulaştırıldı.

        Tebligatı, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırtan Özel, "Koy masaya gelince okusun" dedi.

