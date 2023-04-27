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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanvekili Engin Altay'dan açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanvekili Engin Altay'dan açıklamalar...

Vatandaşta değişim arzusu var. Çok samimi bir güven ve ilgi gözlemliyoruz. Sahada herhangi bir bir tepkiyle karşılaşmıyoruz. Türkiye seçime gidiyor, siyasetin dilini sertleştirmenin bir alemi yok. Üç beş oy alacağım diyerek terör istismarı yaparak kimse bir yere varamaz. Biz ve ben bu seçimin ikinci tura kalacağına dair ihtimal vermiyoruz. Tabii mutlak demek mümkün değil. Veriler ve saha gözlemlerimiz bunu gösteriyor. Sadece İstanbul değil, akşam saatlerinde Anadolu'yu arıyorum. Bütün mitingler sayın genel başkanımız, sayın İmamoğlu, sayın Yavaş'ın mitinglerinde bir enerji biriktiğini görüyorum. 9 ilde İYİ Parti seçime girmiyor. 7 ilde de biz girmiyoruz. Erzurum'da ikimiz de ayrı ayrı giriyoruz. Seçime ayrı girilen illerde biz ya da sayın Akşener istese de kendi tabanını partner partinin mitingine yollayamaz. Benim adayım riske girer diye düşünür. Bizim CHP bakımından da. Sayın genel başkanımızın mitinglerinde İYİ Parti'yi de diğer partileri görüyoruz. Sayın Akşener'in mitinginde CHP'lileri de görebiliyoruz.

"HİÇBİR LİDER OYU ÇEK GİBİ CİRO EDEMEZ"

Her ilçede partilerin standlarına gidiyoruz. İYİ Parti standlarına gidiyorum tabii ki. İnsanlarla kucaklaşıyoruz. Kadrolarını dinamik ve enerjik görüyorum. Çalışıyorlar. İYİ Partili bana şunu demiyor tabii. Diyelim ki Avcılar'da, Esenyurt'ta, Bağcılar'da yürüyorum mesela. Bana 'merhaba, kolay gelsin' diyorlar. Eskiden 'İYİ Partiliyim' derlerdi. Nezaketen bunu söylemiyor. İYİ Parti'nin oy kaybını ben sokakta görmüyorum. Bir oran ver derseniz vermem. DEVA, Gelecek, Saadet ve DP'nin seçmeninde oyun tümünü yüzde 100 alır mısınız derseniz, anketler yüzde artı eksi 2 olarak gider. DEVA ve Gelecek Partisi ilk defa seçime girecek. Bu partilerin oyları şudur demek çok zor. Ben 4'ün altına düşmeyecek bir oran bekliyorum. Sayın Babacan bir gerçeğin altını çizdi, doğrudur. Oy bir çek değildir. Oyu çek gibi hiçbir lider ciro edemez. Biz de edemeyiz.

"ÖRGÜTE MİNNETTARIM, ALLAH RAZI OLSUN"

Seçmende şunu da görüyorum. Mesela bir kalabalıktayım. Biri kulağıma gelip 'merak etmem tamam' diyor. Henüz gizliyor kendini seçmen. Ya oğlu devlet dairesindedir vs. Keyifliyiz, saha iyi d urumda. CHP'den TİP'e oy kaymaz, niye kaysın? Bizim CHP örgütü dinamiktir. Hakkını arayan bir örgüttür. Allah hepsinden razı olsun. Adayların belirlendiği gece 'bunu örgüte nasıl anlatacağız' diye düşündüm. Bizim örgütün bekçileri var. Partinin diğeri ilçe örgütleridir, ildir, teşkilatlardır. Oradan arkadaşlarımız istifa etmişlerdi aday olmak için. Hepsine istisnasız minnettarım. Gerçek diyorum; bir kişi de 'Engin Bey nedir bu kardeşim, böyle bir haksızlık olabilir mi?' diye bir kişiden duymadım. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı şemsiyesi açmış, yıllarca münakaşa ettiği partileri toplayabilmiş. Tek adam yönetimine karşı güç ve işbirliği yapılmış. 6 genel başkanın işbirliğini bozmamak adına, herhalde şu atasözü gibi 'kan kusarım kızılcık şerbeti içtim derim' psikolojisi bu. Saadet Partisi bir misyon, bir dava partisi. Bir kültürleri var onların. Bence imtina etmeyecekler. 6 liderin en büyük özelliği, bunların hiçbiri siyasetten zenginleşmedi. Bu yönüyle de içim rahat.

"BİZ 1 SENEDİR TARTIŞIYORUZ ZATEN"

Bu kombinasyonda seçimi kaybediyorsak, bu kombinasyon yanlış kurulmuş bir kombinasyondur bana göre. Efendim DEVA Partisi'nin şöyle bir meşhur iktisatçısı var, CHP'nin meşhur iktisatçıları var, İYİ Parti'nin var, Gelecek Partisi'nin var, bunlar bu ekonomiyi yönetemez deniyor, böyle değil. Ortak mutabakat metni 9 ana başlıktan, 75 altbaşlıktan oluşuyor. 2300 somut hedef var. 6 partinin iktisatçıları 1 senedir tartışıyor zaten. Artık tartışmayacaklar. Bir ortak mutabakat metni çıkmış. Somut hedef koymuşlar. Bunlar ne yapacağını biliyor. İster başında Bilge Bey, ister sayın Babacan, ister sayın Öztrak olsun. Tartışma bitti, 1 yıldır tartıştık şimdi.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU KABİNEYİ SIK TOPLAR"

7 Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Cumhurbaşkanı adeta üst kabine gibi olacak. Tayyip Bey bunu 1 kişiyle götürdü. Herşeyi tek başına yapmak istiyor. Mutabakat metniyle ilgili hepsinin görevi olacak. Sayın Kılıçdaroğlu kabineyi sık toplayacak. İktidar olduğumuzda Libya tezkeresi geldiğinde 6 genel başkan, sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'la ön istişare yapılır. Orada bir ayrışma olmaz.

Ayrıntılar geliyor...

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