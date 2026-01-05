Habertürk
Habertürk
        CHP, grup toplantısı yaptı | Son dakika haberleri

        CHP, grup toplantısı yaptı

        CHP TBMM Kapalı Grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 23:30 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:30
        CHP, grup toplantısı yaptı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen TBMM Kapalı Grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel'in sunuş konuşmasıyla başlayan kapalı grup toplantısı, 5 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapılmadı. Toplantıda, partinin 2025 yılında Meclis'te yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki CHP'li üyelerin faaliyetleri, 2026 yılı için hedefler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar ele alındı.

        Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ABD tarafından yakalanması sonrası yaşananlara ilişkin sunum yaptı. Memur ve memur emeklilerinin ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları, ekonomi, iç politika ve miting takvimi de toplantıda görüşüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
