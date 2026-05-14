        CHP heyeti asansörde mahsur kaldı

        CHP heyeti asansörde mahsur kaldı

        Gaziantep'te bir iş merkezinde sendika ziyaretinde bulunmak isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in de aralarında bulunduğu partililer aniden bozulan asansörde mahsur kaldı. Aşırı yüklenme uyarısı veren asansörde yaklaşık yarım saat mahsur kalan CHP heyeti, servisin kapıyı açmasının ardından kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 09:31 Güncelleme:
        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 12 Mayıs günü bir sendika ziyareti yapmak isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve il yöneticilerinin bindiği asansör aşırı yük nedeniyle aniden arızalandı.

        İHA'nın haberine göre arızalanan asansör kısa süreli düşüş yaşadıktan sonra eksi 2'nci katta durdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu ve milletvekili Taşcıer'in bulunduğu partililer olay sırasında panik yaşarken, ihbar üzerine iş merkezine itfaiye ve asansör servis ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık yarım saat asansörde kilitli kalan CHP heyeti, asansör servisinin kapıları açmasının ardından kurtulurken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda asansör uyarı sisteminin, "asansör aşırı yüklü, lütfen kabin yükünü azaltın" şeklinde uyarı vermesi ise dikkat çekti.

