CHP'li Çelik'in iddianamesi kabul edildi! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Çelik'in de aralarında bulunduğu 26 kişi, 22 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:43 facebook

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