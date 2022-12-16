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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Bu rakamlara dünyanın hiçbir ekonomisi dayanmaz

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, 2023 yılı bütçesinin AK Partinin 21'inci bütçesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu bir rekordur. Bu rekor kırılabilecek bir rekora benzememektedir. Bundan sonra zaten bu tür rekorlar da olmamalıdır" dedi

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Bu rakamlara dünyanın hiçbir ekonomisi dayanmaz
Kesici: Bu rakamlara dünyanın hiçbir ekonomisi dayanmaz
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AA

TBMM Genel Kurulunda 2023 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde söz alan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, 2023 yılı bütçesinin AK Partinin 21inci bütçesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu bir rekordur. Bu rekor kırılabilecek bir rekora benzememektedir. Bundan sonra zaten bu tür rekorlar da olmamalıdır." dedi.

AK Partinin siyasi başarısının inkar edilemeyeceğini belirten Kesici, ancak ekonomide benzer bir başarının olmadığını savundu.

AK Partinin ekonomi karnesini değerlendirmek için dış ticaret verilerine bakılması gerektiğini söyleyen Kesici, "20 yılda 2,8 trilyon dolar ihracat yapılmış, 4,1 trilyon dolar ithalat yapılmıştır. Dış ticaret açığı 1,3 trilyon dolar. Bu, bütün dünya ölçeğinde bile olsa çok büyük bir rakam. Bu dış ticaret açığı, üretmeden tükettiğimiz rakam demek." diye konuştu.

Kesici, bugün itibarıyla sıkıntısı çekilen ne varsa, dış ticaret açığından kaynaklanan bir sıkıntı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin 609 milyar dolarlık cari işlemler açığı bulunduğunu, alınan borç karşılığında, 20 yılda, 112 milyar doları dış borç olmak üzere toplam 545 milyar dolar faiz ödemesi yapıldığını aktaran Kesici, "Bizim iliğimizi, kemiğimizi perişan eden bu faiz rakamlarıdır. Bu rakamlara dünyanın hiçbir ekonomisi dayanamaz. Bizim ekonomimiz de dayanamıyor, dayanamadı." değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Kesici, AK Parti tarafından 2006 yılında çıkarılan Tarım Destekleme Kanununa göre her yıl milli gelirin yüzde 1inden az olmamak üzere tarıma destek verilmesi gerektiğini ancak 2023ün bütçesinde 186 milyar lira olması gereken tarım destek bütçesinin 54 milyar lira ile sınırlı kaldığını kaydetti.

21inci yüzyılda global rekabete hazır olabilmenin en önemli unsurunun yüksek teknoloji üretecek, yaratacak, adapte edecek, kullanacak vasıflı insanlar yetiştirmek olduğunu vurgulayan Kesici, şöyle konuştu:

"Bunlar kim? Gençlerimiz. Hepsi gözümüzün nuru. Gençlerin önünde 70 aktif yıl daha Türkiye'yi taşıyacak, ileriye götürecek bir zamanları var. Bu çok önemli. O yüzden ne kadar iyi yetiştirirsek önümüzdeki 70 yılda o kadar nemasını alacağız biz bu işin. Milli Eğitim Bakanlığının ve üniversitelerin bütçesinin toplam rakamı 571 milyar lira. 25 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmene ayırdığımız para 571 milyar Türk Lirası. Ancak sadece 2023 bütçesindeki faiz rakamı 566 milyar lira. Yani şimdi buradan, Türkiye'nin dünyaya uygun, dünyadaki emsallerini geçebilecek tarzda öğrenci yetiştirmesi mümkün olabilir mi? Katiyen olamaz."

Kesici, AK Partinin 20 yıldan sonra Türkiye'ye vereceği hiçbir şey kalmadığını savunarak, "Şimdi seçim var. Allah nasip ederse seçimi, Millet İttifakıyla biz kazanmış olacağız. Bu seçimin kaybedeni de olmayacaktır. Çünkü demokrasi kazanacak, çünkü Türkiye kazanmış olacak." dedi.

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