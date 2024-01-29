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        Haberler Gündem CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Tunç Soyer kimdir, kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer'in hayatı

        Tunç Soyer kimdir? İşte Tunç Soyer hayatı ve kariyeri

        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. CHP İzmir adayıyla ilgili açıklamanın yapılması sonrasında öne çıkan isimlerden biri olan Tunç Soyer'in hayatı hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Tunç Soyer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 22:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:30
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        Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak öne çıkan isimlerden biri olan mevcut başkan Tunç Soyer'in hayatı ve kariyeri hakkında sorgulamalar sürüyor. İşte Tunç Soyer hayatı ve kariyeri hakkında güncel bilgiler...

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        TUNÇ SOYER'İN HAYATI

        1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir’de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Kolej’de “Uluslararası İlişkiler” diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı.

        Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı’nda da muhabir olarak çalıştı. Aynı yıllarda İngela Bendt ve James Downing’in mülteci kamplarında Filistin’li kadınların dramını anlatan “Geri Döneceğiz” isimli kitabını Türkçe ‘ye çevirdi.

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        Eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başladı. Beş yıl boyunca turizm sektöründe görev aldı ve sektörün önde gelen tesislerinde genel müdürlük yaptı. 1991 yılında ile şirketiyle Seferihisar’da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yönetti.

        Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nda yedi yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği, ardından üç yıl boyunca Başkanlık görevi yürüttü.

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        2003 yılında Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’ya sundu ve teklifini kabul ederek Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı.

        2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

        2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

        2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

        Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

        2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

        30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

        Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

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        Tunç Soyer 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, Millet İttifakı'nın CHP'den İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday gösterildi. Soyer rekor bir oyla halkın desteğini kazanarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İzmir İl Seçim Kurulu'nda da mazbatasını alan Başkan Soyer, görevine resmen başladı.

        Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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