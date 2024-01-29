CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Tunç Soyer kimdir, kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer'in hayatı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Tunç Soyer kimdir, kaç yaşında, nereli? Tunç Soyer'in hayatı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak öne çıkan isimlerden biri olan mevcut başkan Tunç Soyer'in hayatı ve kariyeri hakkında sorgulamalar sürüyor. İşte Tunç Soyer hayatı ve kariyeri hakkında güncel bilgiler...

2 Şurada Paylaş!









TUNÇ SOYER'İN HAYATI

1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir’de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Kolej’de “Uluslararası İlişkiler” diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı.

Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı’nda da muhabir olarak çalıştı. Aynı yıllarda İngela Bendt ve James Downing’in mülteci kamplarında Filistin’li kadınların dramını anlatan “Geri Döneceğiz” isimli kitabını Türkçe ‘ye çevirdi.