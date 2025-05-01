CHP'li Adem: Konya mitingi çalışmasında iki il başkan yardımcısı silahlı saldırıya uğradı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bugün Konya'nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz' mitinglerimiz kapsamında 3 Mayıs Cumartesi günü Konya’da gerçekleştireceğimiz halk buluşmasına hazırlanırken, bugün yaşanan iki ayrı olay, iktidarın demokratik siyasete tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

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Bugün Konya’nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sanayi bölgesinde anons aracıyla çalışma yaparken bir dükkândan çıkan şahıs, aracın önünü kesmiş, silahla ateş açmış ve küfrederek olay yerinden uzaklaşmıştır. Olayın ardından yetkililerin ilk tutumu ne yazık ki saldırının üzerini örtmeye yöneliktir. Tepkimiz üzerine şahıs gözaltına alınmıştır, ancak gerçek adaletin işleyip işlemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.