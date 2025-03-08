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        Haberler Gündem Politika CHP'li Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldı | Son dakika haberleri

        CHP'li Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldı

        Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:51
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        CHP'li Kurtuluş disipline sevk edildi
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        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.

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        Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.

        Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.

        AK Partili Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.

        Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." ifadelerini kullanmıştı.

        Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrılmıştı.

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