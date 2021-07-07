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CHP'li Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.

CHP'li Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu,, Cumhurbaşkanı adaylarının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Kuşoğlu açıklamayı, Ankara Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği açılış töreninde yaptı.

Törene katılanlara seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu bir süre önce de gündeme gelmişti.

CHP Genel Başkanı ise aday olacak ismin, Millet İttifakı ortakları ile yapılacak değerlendirmenin ardından belirleneceğini vurgulamıştı.

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