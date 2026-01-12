CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mersin'de toplanacak

CHP'li büyükşehir belediye başkanları önümüzdeki hafta sonu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek başkanlığında Mersin'de toplanacak. CHP'nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Denizli, Manisa, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Eskişehir olmak üzere toplam 13 büyükşehir belediyesi bulunuyor. Toplantıya tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek'in yerine belediye başkan vekilleri katılacak.

2026 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR MASADA

Toplantıda 2025 yılında belediyelerin verdiği hizmetler detaylı görüşülerek 2026 yılında yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırılacak. Ayrıca, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar, kuraklıkla mücadele, SGK prim borçları başta olmak üzere belediyeleri yakından ilgilendiren konular görüşülecek.