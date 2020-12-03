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CHP'li Özçağdaş soruşturmasında yeni gelişme

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatını gizliliğini ihlal etme” suçundan başlatılan soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı

CHP'li Özçağdaş soruşturmasında yeni gelişme
HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekip başka kişilerle paylaştığı iddiasıyla CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatını gizliliğini ihlal etme” suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Suat Özçağdaş’ın; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ettiği iki telefonun adli bilişim incelemesi yapıldı. Özçağdaş’ın, savcılığın el koyduğu telefonlardan birini tamamen sildiği ifade edildi.

Özçağdaş’ın, savcılığa olay günü kullandığı telefondan başka bir telefon verdiği tespit edildi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan 2020 tarihinde Fahrettin Altun’un evine kendisini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gönderdiğini belirterek, “Ben ilçe başkanıyım benim bir il başkanım var. İl başkanım bana demiş ki oraya git bak. Gittim, baktım; bir inşaat yok fotoğrafı da kendisine gönderdim" demişti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği kaldırma kararında, Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş'ın olayı gerçekleştirdikten sonra Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiği yönünde paylaşımda bulunduğunu belirtmiş, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Canan Kaftancıoğlu'ndan talimat aldığına yönelik beyanda bulunduğunu kaydetmişti.

Olay günü Fahrettin Altun'un koruma nöbetçileri tarafından tutulan tutanakta araçla gelen 3 kişinin müştekinin ikametinin önüne gelerek fotoğraflama yaptığına dair tutanağı da değerlendiren mahkeme, Özçağdaş'ın cep telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede müştekinin ikametinin bulunduğu bahçeye ait 1 adet fotoğrafın bulunduğu tespit edilmişti.

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